Псковичи могут приобрести в «Магнитах» продукты от «Прасковьи Молочковой со скидками

В магазинах федеральной сети «Магнит» действуют скидки на ряд товаров из ассортимента «Прасковьи Молочковой».
В частности, псковичи могут приобрести дешевле следующую продукцию:
- творог 9-процентной жирности (контейнер 300 г) - 174,99 рублей (цена без акции 199,99 рублей);
- сметана 20-процентной жирности (стакан 300 г, ГОСТ) - 99,99 рублей (цена без акции 119,99 рублей);
- паста творожная в ассортименте 4-процентной жирности (контейнер, 230 г) - 94,99 рублей (цена без акции 109,99 рублей).
Акция продлится до 8 ноября.
Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!