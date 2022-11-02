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Экономика

Псковичи могут приобрести в «Магнитах» продукты от «Прасковьи Молочковой со скидками

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В магазинах федеральной сети «Магнит» действуют скидки на ряд товаров из ассортимента «Прасковьи Молочковой». В частности, псковичи могут приобрести дешевле следующую продукцию: - творог 9-процентной жирности (контейнер 300 г) - 174,99 рублей (цена без акции 199,99 рублей); - сметана 20-процентной жирности (стакан 300 г, ГОСТ) - 99,99 рублей (цена без акции 119,99 рублей); - паста творожная в ассортименте 4-процентной жирности (контейнер, 230 г) - 94,99 рублей (цена без акции 109,99 рублей). Акция продлится до 8 ноября. Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!