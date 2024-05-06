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Светлая седмица началась у православных христиан

Предстоящая неделя, называемая Светлой седмицей, станет для православных верующих временем празднования Пасхи. Все эти дни в храмах будут оставаться открытыми царские врата в знак того, что своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай.

Божественная литургия в Троицком соборе Пскова в Великую Субботу. Фото: Ярослав Шувалов / Псковская епархия

Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой - праздником, который всегда был на Руси самым популярным днем для заключения брачных союзов.

В прежние времена в Светлую седмицу было принято совершать разного рода великодушные поступки: царь навещал тюрьмы и отпускал на волю заключенных, которые не совершили тяжких преступлений, меценаты посещали приюты и больницы, старались помочь их обитателям. Работать в Светлую седмицу до революции было не принято. Кроме того, на протяжении первой пасхальной недели нет постных дней, пишет «Интерфакс».

Празднование Пасхи продлится 40 дней - вплоть до Вознесения, которое в нынешнем году отмечают 13 июня. Все это время православные верующие будут приветствовать друг друга словами «Христос воскресе!», храмы будут украшены цветами и пасхальными яйцами, а духовенство будет совершать службы в красном облачении.