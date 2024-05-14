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Паломников и туристов приглашают на престольный праздник в Крыпецком монастыре

Престольный праздник апостола и евангелиста Иоанна Богослова пройдет 21 мая в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в монастыре.

Фото: Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь

21 мая в 8.00 от монастырского подворья – собора Рождества Иоанна Предтечи (город Псков, улица Максима Горького, дом №1) автобус отвезет желающих в обитель на богослужения, по окончании которых паломники вернутся в город.

Начало водосвятного молебна – в 9.00.

До торжественной службы в соборе Иоанна Богослова будет проводиться таинство исповеди.

Божественная литургия начнется в 10.00. По окончании литургии состоится праздничный молебен с крестным ходом. Далее для паломников обители состоится праздничная монастырская трапеза. Желающие также смогут окунуться в святом источнике и набрать освященной воды.