Деревянную часовню взамен сгоревшей построят на Духовой горе в Опочецком округе

Очередная встреча с настоятелем храма Покрова Божией матери отцом Иоанном и подрядчиками, которые будут выполнять работы по восстановлению часовни на Духовой горе, состоялась 15 мая. Об этом глава Опочецкого округа Юрий Ильин сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Telegram
«С учётом пожеланий граждан принято окончательное решение о строительстве деревянной часовни. Работы по расчистке после пожара произведены. На данный момент ведутся подготовительные работы. Готовятся проект и сметные расчёты», – рассказал Юрий Ильин.
Реквизиты для перечисления средств на восстановление часовни:
Получатель - Людмила Викторовна Нетреба.
Отправлять средства с пометкой «На Духову гору».
Напомним, часовня сгорела на Духовой горе в деревне Кирово Опочецкого округа 30 апреля.