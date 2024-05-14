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Деревянную часовню взамен сгоревшей построят на Духовой горе в Опочецком округе

Очередная встреча с настоятелем храма Покрова Божией матери отцом Иоанном и подрядчиками, которые будут выполнять работы по восстановлению часовни на Духовой горе, состоялась 15 мая. Об этом глава Опочецкого округа Юрий Ильин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Telegram

«С учётом пожеланий граждан принято окончательное решение о строительстве деревянной часовни. Работы по расчистке после пожара произведены. На данный момент ведутся подготовительные работы. Готовятся проект и сметные расчёты», – рассказал Юрий Ильин.

Реквизиты для перечисления средств на восстановление часовни:

№ счета 40817 810 451861152534;

№ карты 2202 2062 7020 5540;

по номеру телефона: 8-911-388-06-12.

Получатель - Людмила Викторовна Нетреба.

Отправлять средства с пометкой «На Духову гору».

Напомним, часовня сгорела на Духовой горе в деревне Кирово Опочецкого округа 30 апреля.

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