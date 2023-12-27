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Воду освящают после литургии в Пятницу Светлой седмицы

Пятница Светлой седмицы наступила 10 мая. По традиции в этот день к пасхальной службе добавляется служба Пресвятой Богородице в честь обновления храма, именуемого «Живоносный источник».

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

Литургия совершается точно так же, как и в первый день. Прокимен, Апостол, Аллилуиарий и Евангелие на каждый день Светлой седмицы – особые, причем Евангелие читается только одним диаконом (то есть на одном языке).

После литургии в этот день обычно совершается освящение воды.

Как сообщает православный календарь, вся седмица, называемая Светлой, есть как бы один великий праздник Пасхи. Отцы Церкви и 66-е правило VI Вселенского Собора повелевают верующим в течение всей Светлой седмицы в храмах упражняться в псалмах и пениях духовных, торжествуя и радуясь о Воскресшем Господе.

Богослужения на Светлой седмице совершаются при открытых царских вратах — в знак того, что Господь своим воскресением отверз верующим двери рая. Они остаются открытыми и после богослужения, начиная с первого дня Пасхи, во всю седмицу и закрываются только в субботу перед 9-м часом.

Во всю Пасхальную седмицу начало и конец церковных служб совершается так же, как и в первый день (но крестный ход бывает в последующие дни не перед утреней, а после литургии).

На утрени к каждой песни пасхального канона прибавляются Богородичны (творение Феофана и Иосифа), напечатанные в Цветной Триоди. Каждение священник совершает с Крестом и трисвечником (или свечой), а малые ектении произносятся только после 3-й, 6-й и 9-й песни.