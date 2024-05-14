Церковь / Новости епархии

Телеканал Совета Федерации провел съемку видеосюжетов в Псково-Печерском монастыре

Телеканал Совета Федерации «Вместе - РФ» провел съёмку видеосюжетов в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в группе «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Псково-Печерские паломники» / «ВКонтакте»

21-22 мая в Совете Федерации состоятся Дни Псковской области. В рамках подготовки к мероприятию с 13 по 16 мая телеканал Совета Федерации «Вместе - РФ» проводит съемку видеосюжетов, которые будут использованы для освещения заседаний профильных комитетов Совета Федерации.

Специальные репортажи о Псковской области будут выходить в эфире телеканала в течение одного года.