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Последнюю проповедь Иисуса вспоминают православные верующие в Великой вторник

Второй день Страстной седмицы наступает сегодня, 30 апреля. Называется он Великий вторник. В этот день верующие вспоминают проповеди Иисуса Христа, произнесенные им в Иерусалимском храме и вне его. Таким образом церковь призывает в бодрствованию духа и делам милосердия.

На Великий вторник православные верующие вспоминают о последней проповеди Спасителя и его напутствиях, которые описаны в Евангелии от Матфея, а также о Страшном суде. Именно в этот день на службе звучат слова «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». В конце проповеди Христос рассказал ученикам притчи о Втором пришествии, о десяти девах и о талантах (денежная единица).

Страстная неделя для верующих является временем духовного очищения и сострадания, поэтому в любой день под запретом ссоры и обиды. На протяжении всего Великого поста не венчают и не крестят, также не рекомендуется устраивать пышные праздники.

В миру первые четыре дня Страстной недели отводили домашним делам, а вторник посвящали одежде: порванное чинили, изношенное выкидывали и покупали новое: считалось, что такая одежда прослужит долго. Также в этот день начинали продумывать пасхальные угощения и покупать продукты. Делать это ранее вторника считалось плохой приметой.

Помимо бытовых, в народе были популярны и погодные приметы. Если вторник выдался дождливый — будет большой урожай грибов, а если погода ясная — хорошо будет расти пшеница.

Во вторник Великого поста продолжались суровые ограничения в еде. Среди продуктов, которые разрешены: овощи и фрукты, крупы, макаронные изделия, мед, орехи. Под запретом остаются мясо, яйца, рыба и молочные продукты. Во вторник запрещено также и использование растительного масла. Для священнослужителей пищевые ограничения строже. При этом больные, немощные и путешественники от поста освобождаются, пишет «Известия».