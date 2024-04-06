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Великая среда — особый день Страстной седмицы: богослужение, приметы, что нельзя делать

Третий день Страстной седмицы (Великая среда) наступил 1 мая. Православные верующие вспоминают сразу два важных библейских события, которые произошли в последние дни земной жизни Иисуса Христа, — предательство Иуды и миропомазание.

Каждый день на Страстной неделе называется великим, или страстным. На протяжении этого периода в православной церкви не празднуют дни святых, не упоминают умерших и не проводят венчания и крещения. На третий день Страстной недели совершают таинство исповеди перед литургией Великого четверга, пишут «Известия».

В Великую среду Страстной седмицы произошли два знаковых события, которым посвящены церковные службы этого дня. Так, первый случай связан помазанием Христа миром (освященное масло). Во время отдыха в доме Симона прокаженного к нему подошла женщина, которая вылила ему на голову драгоценное благовонное масло. Апостолы возмутились, что она без причины пролила продукт, ведь можно было продать его и раздать деньги нуждающимся. Однако Иисус прервал разговоры и сказал, что она предупредила его о скорых страданиях. Поступок грешницы запомнили на долгие века. При этом в Евангелии от Луки указано, что эта женщина помазала миром ноги Христа, а в Евангелии от Иоанна уточняется, что эта женщина была Марией — сестрой Лазаря, которого Иисус ранее воскресил.

Согласно Евангелию от Матфея, после помазания Иуда Искариот, один из 12 апостолов Иисуса Христа, отправился на совет к старейшинам, которые хотели расправиться со Спасителем. Он спросил у них, что получит взамен, если сдаст своего учителя. Ему предложили 30 сребреников (крупная сумма по тем временам, на которую можно было купить дом в Иерусалиме), после чего он начал искать подходящую возможность для предательства. Предполагается, что сговор Иуды с первосвященниками состоялся в ночь со вторника на среду.

После этого, в Великий четверг, во время Тайной вечери Иисус в последний раз отужинал со своими последователями и поведал им, что вскоре один из них его предаст.

В Великую среду православные верующие соблюдают строгий пост. Согласно монастырскому уставу, в этот день полагается сухоядение, разрешается есть хлеб, воду, сырые овощи и фрукты, орехи, мед и сухофрукты. Для обычных верующих ограничения мягче, больные и немощные от поста освобождаются.

Помимо ограничений в еде в Великую среду не рекомендуется посещать кладбище и поминать усопших. Не стоит в этот день звать гостей и отмечать дни рождения. Памятуя об Иуде, верующий должен воздержаться от корысти и даже малейших промыслов о предательстве. В число запретов попадает и рукоделие — хозяйкам не стоит шить, вышивать и вязать.

Великая среда знаменует начало подготовки к Пасхе. Обычно в это время хозяйки собирают всё для окрашивания яиц и опары для кулича.