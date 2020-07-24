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В Крыпецком монастыре среди монашествующих выявлено 10 инфицированных коронавирусом

В Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре среди монашествующих выявлено 10 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии.

Часть из них госпитализированы. По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в Савво-Крыпецком монастыре введен строгий карантин, прием паломников полностью прекращен до особого распоряжения. Богослужения совершаются только в присутствии братии обители.

В Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря у одной из сотрудниц выявлено инфицирование COVID-19. Все общавшиеся с больной направлены на карантин. В монастырь была приглашена комиссия Роспотребнадзора, согласно предписаниям которой в Паломническом центре проведена дезинфекция и другие санитарные мероприятия.



Псковская епархия призывает паломников, планирующих поездки в Псково-Печерскую обитель, учитывать данную информацию до особого извещения о преодолении инфекционной опасности.

Богослужения в Псково-Печерском и других монастырях Псковской епархии проводятся только на прихрамовой территории. Паломникам необходимо строго соблюдать предписания санитарных служб.



«Дорогие братья и сестры, просим вас с ответственностью и заботой относиться к здоровью ваших ближних и членов вашей семьи. Не будьте легкомысленны. Не подвергайте их здоровье и саму жизнь опасности. Помните слова святого апостола Павла: Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного (1 Тим. 5:8)», - призывают в епархии.