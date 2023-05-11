Церковь / Новости епархии

Крестный ход вокруг Пскова протяженностью почти 45 км состоится 20 мая

Традиционный крестный ход вокруг Пскова состоится 20 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

«В субботу 5-й седмицы по Пасхе состоится традиционный крестный ход вокруг города Пскова. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе», – отметили в епархии.

Крестный ход в мае совершает приход храма Воскресения Христова (со Стадища). Его участники проследуют по маршруту: храм (улица Набат, 4а) – памятник псковским десантникам («Купол») – Церковь Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах – монумент в память о Ледовом побоище – церковь Воскресения Христова в Орлецах. Протяженность пути составит почти 45 километров.

Начало крестного хода – в 11:00.

Предварительная запись для участников по телефону: +7 911 898 8549.