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Крестный ход до Талабских островов состоится 12 июля

Традиционный крестный ход «Дорогой Спасителя» состоится 12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Об этом сообщается в группе Спасо-Елеазаровского монастыря в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Спасо-Елеазаровский женский монастырь

Ход совершается из Спасо-Елеазаровского монастыря на Талабские острова. Основной святыней крестного хода была древнейшая из известных псковских икон – чудотворный образ Спаса Елеазаровского, обретенный в 1352 году.

Расписание хода:

7:00 - молебен,

7:30 - начало крестного хода «Дорогой Спасителя» на Талабские острова,

10:00 - божественная литургия на острове Верхнем (Белова), храм апостолов Петра и Павла. Крестный ход к поклонному кресту, на место, где в древности был скит Верхнеостровского Петро-Павловского монастыря. Молебен с акафистом апостолам Петру и Павлу.

После совершения крестного хода по острову участники крестного хода на катере переплывают на остров Талабск (Залита).

На острове Талабске участников крестного хода встретит настоятель храма Николая Чудотворца игумен Паисий (Гидраш) и жители острова. Затем пройдет молебен с акафистом Спасителю Иисусу Сладчайшему, крестный ход со святынями к могилке протоиерея Николая Гурьянова, где организуют заупокойную литию. Состоится краткий молебен на Дорожке Спасителя.

С острова Талабска участники крестного хода на катере вернутся к пристани Верхняя Толба, где и завершится крестный ход.

«Перевозка паломников на острова будет осуществляться местными катерами за счет паломников. Паломническим группам необходимо заказывать катера самостоятельно», - говорится в сообщении.