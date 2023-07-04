Крестный ход до Талабских островов состоится 12 июля

Традиционный крестный ход «Дорогой Спасителя» состоится 12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Об этом сообщается в группе Спасо-Елеазаровского монастыря в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Спасо-Елеазаровский женский монастырь
Ход совершается из Спасо-Елеазаровского монастыря на Талабские острова. Основной святыней крестного хода была древнейшая из известных псковских икон – чудотворный образ Спаса Елеазаровского, обретенный в 1352 году.
Расписание хода:
После совершения крестного хода по острову участники крестного хода на катере переплывают на остров Талабск (Залита).
На острове Талабске участников крестного хода встретит настоятель храма Николая Чудотворца игумен Паисий (Гидраш) и жители острова. Затем пройдет молебен с акафистом Спасителю Иисусу Сладчайшему, крестный ход со святынями к могилке протоиерея Николая Гурьянова, где организуют заупокойную литию. Состоится краткий молебен на Дорожке Спасителя.
С острова Талабска участники крестного хода на катере вернутся к пристани Верхняя Толба, где и завершится крестный ход.
«Перевозка паломников на острова будет осуществляться местными катерами за счет паломников. Паломническим группам необходимо заказывать катера самостоятельно», - говорится в сообщении.