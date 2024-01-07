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Крестный ход вокруг Пскова состоится 20 января

Ежемесячный традиционный крестный ход вокруг города Пскова состоится 20 января. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Крестный ход в январе совершает приход храма Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы (от Пролома) города Пскова.

Начало крестного хода – в 11:00, от храма (город Псков, улица Свердлова, строение 1).

Предварительная запись для участников по телефону: +7 911 898-85-49.