Крестный ход вокруг Пскова состоится 20 января

Ежемесячный традиционный крестный ход вокруг города Пскова состоится 20 января. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фото: Псковская епархия
Крестный ход в январе совершает приход храма Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы (от Пролома) города Пскова.
Начало крестного хода – в 11:00, от храма (город Псков, улица Свердлова, строение 1).
Предварительная запись для участников по телефону: +7 911 898-85-49.