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Митрополит Тихон о последствиях коронавируса: Потери будут страшные

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью YouTube-каналу SINDICAT высказал мнение, что от коронавируса будут страшные людские потери.

Он отметил, что в обычных больничных корпусах теперь находится отделение реанимации. «Ситуация без всякого преувеличения тяжелая. Очень много больных. У нас, к сожалению, умирают один за другим. Я иногда в ужас прихожу, как легкомысленно относятся к этой проблеме. Прошлой весной, когда все началось, я говорил, что это Третья мировая война. Я не преувеличиваю, не шучу. Потери будут страшные», - сказал митрополит Тихон.

По его словам, из 100 пациентов в больнице лишь один привитый. «Это страшно. 13-летние дети сейчас лежат в реанимации. Вижу врачей, которые ночами не спят, перегрузка дикая», - добавил он.

По его мнению, идет и «информационная война». «Вбрасываются разного рода легенды, фейки, провокации, чтобы люди не предохранялись от этой болезни», - подчеркнул митрополит и призвал прислушиваться к врачам, а не к интернету.