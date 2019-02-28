Получить ответы на вопросы, касающиеся православия, веры, духовной жизни, особенностях таинств и церковного этикета, теперь можно на сайте Псковской Ленты Новостей.
В рамках нового проекта «ПЛН-Церковь» начинает работу рубрика «Вопрос-ответ». Вы можете разместить свой вопрос в специальной форме, он будет переадресован на почту редакции. Ответы на вопросы дадут священнослужители Псковской епархии.
Наиболее актуальные вопросы и ответы на них мы обязательно опубликуем на сайте Псковской Ленты Новостей.
Отметим, что Псковская Лента Новостей продолжает серию успешных отраслевых проектов информационного агентства: ПЛН-Автомир, ПЛН-Универ, ПЛН-Сцена. Все эти проекты ПЛН работают по принципу «одного окна»: в них для удобства читателей сконцентрирована вся информация по теме.
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У псковичей появилась возможность задать вопросы, касающиеся православия и церковного этикета, на сайте ПЛН
Получить ответы на вопросы, касающиеся православия, веры, духовной жизни, особенностях таинств и церковного этикета, теперь можно на сайте Псковской Ленты Новостей.
В рамках нового проекта «ПЛН-Церковь» начинает работу рубрика «Вопрос-ответ». Вы можете разместить свой вопрос в специальной форме, он будет переадресован на почту редакции. Ответы на вопросы дадут священнослужители Псковской епархии.
Наиболее актуальные вопросы и ответы на них мы обязательно опубликуем на сайте Псковской Ленты Новостей.
Отметим, что Псковская Лента Новостей продолжает серию успешных отраслевых проектов информационного агентства: ПЛН-Автомир, ПЛН-Универ, ПЛН-Сцена. Все эти проекты ПЛН работают по принципу «одного окна»: в них для удобства читателей сконцентрирована вся информация по теме.