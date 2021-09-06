Культура

В Псковском районе отметили День деревни Тямша

День деревни Тямша отметили в Псковском районе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, праздничный концерт, посвященный этой дате, прошел в обновленном Тямшанском Доме культуры. В здании сделан ремонт в рамках социального партнерства с заводом «Титан-Полимер».

На праздничный концерт приехали генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко и глава Псковского района Наталья Федорова.

«Мы хотели, чтобы здесь были условия для повышения уровня жизни, чтобы в Доме культуры в поселке проводились мероприятия, работали кружки. Уже сделано большое дело, но это только начало. Нам приятно осознавать, что мы стали маленькой частичкой жизни поселка. У нас еще есть планы, думаю, в следующем году мы доведем работы здесь до конца», - сказал Герман Петрушко.

Кроме того, директор завода заявил, что в поселке также планируют обновить фельдшерско-акушерский пункт. Ремонтные работы начнутся в этом году.

На праздновании выступила и глава района Наталья Федорова. Она подчеркнула, что Дом культуры в любом поселке – это центр притяжения, развития и культуры. Наталья Федорова поблагодарила всех тех, кто «сделал Тямшу современным, удобным поселком - таким, какой он есть сейчас».

«Дом культуры – это место притяжения, центр культуры, где каждый может развивать способности. Огромное спасибо хочется выразить нашему социальному партнеру - заводу "Титан-Полимер" - за вклад в развитие культуры на селе. Был сделан замечательный ремонт, и мы надеемся, что партнерство будет продолжаться, что мы доведем ремонт в здании до конца совместными усилиями», - отметила глава Псковского района.

Напомним, в Тямше к началу учебного года обновили Дом культуры. Ремонтные работы выполнили в рамках партнерства с заводом «Титан-Полимер». Объем затрат, выделенных компанией на ремонтные работы, превысил 2 млн рублей. На эти деньги обновили порядка семи помещений — входную группу (крыльцо, навес, площадку), фойе, хореографический зал, оборудовали гардероб для посетителей, частично заменили окна.

Одно из отремонтированных помещений Дома культуры перепрофилировали в волонтерский центр, который начнет работу в середине сентября. Кроме того, в здании заменили систему канализации и отремонтировали санузлы (раньше они не работали), а также привели в порядок проход к концертному залу — перекрасили стены и установили подвесные потолки.