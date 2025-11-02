Культура

Псковский кремль и Довмонтов город воссоздали в Minecraft

Псковский кремль и Довмонтов город воссоздали в популярной видеоигре Minecraft. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Идея цифровой реконструкции достопримечательностей города на игровой платформе принадлежит участникам проекта TeamCIS | СНГ [Build The Earth – Артему Горюнову, Борису Грачеву, игроку с псевдонимом Blikoc, Алексею Буровцеву и Николаю Стоцкому.

Благодаря усилиям команды архитектурный облик Псковского крома был тщательно реконструирован, что позволило не только воссоздать внешний вид этих уникальных памятников, но и сделать их доступными для широкого круга пользователей по всему миру.

Minecraft — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его студией Mojang AB. В основе игры лежит процедурно генерируемый трехмерный мир, полностью состоящий из кубических блоков. Его можно свободно перестраивать, создавая из этих кубов сложные сооружения.