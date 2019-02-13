Новости

Псковский Роспотребнадзор с 19 августа проводит «горячую линию» по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей

Управление Роспотребнадзора по Псковской области сообщает, что с 19 августа по 2 сентября будет открыта «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.Данная информация опубликована на сайте ведомства.

Тематическое консультирование будет осуществляться в период проведения «горячей линии» с 9.00 часов до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по следующим телефонам:

- в г. Пскове: 8(8112)66-47-29, 8(8112)62-24-77, 8(8112)62-25-03;

- в г. Великие Луки: 8(81153) 3-73-70, 8(81153) 7-70-96, 8(81153) 3-72-01;

- г. Невель и г. Опочка: 8(81151) 2-54-01, 8(81151) 2-60-50, 8(81138) 2-24-23;

- г. Остров и г. Печоры: 8(81152) 3-19-27; 8(81148) 2-45-47

- консультативный центр для потребителей при Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области: 8(8112)66-21-16.