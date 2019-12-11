Недвижимость

Январские скидки с весенним темпераментом: спецпредложения «Стройбазы на Алмазной»

Январь-2020 запомнится нам надолго: и праздничным настроением, и нежданными подарками, и, конечно же, небывало теплой, по-весеннему мягкой погодой. Скидки «Стройбазы на Алмазной» тоже греют сердце и радуют душу: воспользуйтесь акциями января и обновите свой интерьер и привычки!

СУПЕРМАРКЕТ СВЕТИЛЬНИКОВ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

http://msm60.ru/severnoe-siyanie

«Стройбаза на Алмазной» , павильон №29, секция 115

(8112) 60-46-34

В супермаркете светильников «Северное сияние» всегда рады помочь сделать дом ярче и светлее! Здесь вы найдете большой ассортимент светильников: модели в стиле «Буше», «Флористика», «Классика», «Геометрия», «Техно», «Лофт», «Модерн», «Хрусталь», а также торшеры, бра, настольные лампы (в том числе детские) и прикроватные светильники.

Также в «Северном сиянии» предлагают полный ассортимент сопутствующих товаров: лампочки, выключатели, розетки, провода, плафоны, запчасти для светильников. На все товары действует гарантия.

Если вы хотите приобрести светильник или люстру дешевле, обращайте внимание на зеленые ценники - они вас приятно удивят!

Кроме того, с 15 по 31 января в магазине «Северное сияние» действует акция: при покупке двух наименований из групп товаров «Люстры», «Бра», «Торшеры» или «Настольные лампы» третий (наименьшей стоимости) вы получите в подарок.

«МИР СОВРЕМЕННОГО ПОЛА» («ТОПТЫГИН»)

http://msm60.ru/magazin-napolnyh-pokrytij-toptygin

«Стройбаза на Алмазной», павильон №29, секция 99

8-921-214-47-21

Обширный ассортимент качественного линолеума, плитки, ламината, арт-винила и доски - вот то, чем готов порадовать покупателей магазин «Мир современного пола». Здесь вы наверняка подберете именно то, что ищете, то, что поможет сделать ваши квартиру или офис неповторимыми.

Обратите внимание: в течение января в магазине действует акция на линолеум Tarkett. Скидки на разные дизайны составляют от 10 до 15%.

Еще один способ просто и недорого обновить надоевший интерьер в квартире - это ковер. Яркие, скромные, классические, большие и прикроватные - богатый ассортимент ковров, представленных в магазине «Мир современного пола», позволит превратить любой интерьер в особенный.

Определиться с тем, что подойдет именно вам, помогут опытные консультанты.

МАГАЗИНЫ КРЕПЕЖА «ПРОМ ЭКСТРА»

http://msm60.ru/magaziny-krepezha-prom-ekstra

«Стройбаза на Алмазной», павильон №37

(8112)70-07-30

Заборы под ключ 8-911-390-64-63

Монтаж кровли 8-911-362-17-39

Магазины крепежа «Пром Экстра» предлагает свои услуги всем, кто собирается заняться ремонтом или строительством. Здесь вы можете приобрести крепежные изделия, слесарно-монтажный инструмент. Продавцы магазина всегда помогут вам сориентироваться в регулярно обновляющемся ассортименте товаров.

Сеть строительных магазинов «Пром Экстра» прекрасно знакома многим строительным компаниям Пскова и области, а также прорабам и подрядчикам. В ассортименте - более 30 000 наименований товаров строительно-отделочных материалов и хозяйственных товаров: все для строительства, ремонта дома, дачи, квартиры. Более 100 отечественных и зарубежных предприятий являются поставщиками строительных магазинов «Пром Экстра». Среди наиболее известных торговых марок наши магазины стройматериалов предлагают своим покупателям такие как: Гранд-Лайн, Rockwool, Isover, Ursa, Пеноплекс, Плитонит, ФИТ, Cutop, Kapro, TRUPER и т.д.

Специалисты «Пром Экстра» всегда помогут вам сделать правильный выбор по подбору материалов в сложных инженерных узлах, таких, как кровля, отопление, водоснабжение.

Для удобства покупателей разработана скидочная и бонусная система для постоянных клиентов, которая позволяет значительно экономить денежные средства. Персональная дисконтная карта компании «Пром Экстра» выдается покупателям при покупке товаров или накоплении чеков на сумму от 3 000 руб. Не менее выгодны бонусные карты (1 бонус = 1 рублю). Бонусами можно оплачивать любые покупки. Срок действия накопленных бонусов - 1 год. Более подробную информацию можно получить у продавцов-консультантов магазина.

«АКВАФОР»

http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

Магазин фильтров для воды «Аквафор» - это разнообразные системы очистки воды для квартир, коттеджей и офисов. Каждый фильтр АКВАФОР сделан из безопасных материалов, глубоко очищает питьевую воду и снижает потребление одноразовых пластиковых бутылок.

Опытные специалисты магазина «Аквафор» на «Стройбазе на Алмазной» будут рады помочь вам с выбором оптимальной модели фильтра, решат все вопросы, связанные с монтажом и сервисом. Также среди услуг, которые предоставляются магазином, - химический и бактериологический анализ воды, расчёт необходимой мощности систем водоподачи, подбор насосного оборудования и систем водоочистки холодной и горячей воды, гарантийное и сервисное обслуживание промышленного оборудования, выполнение проектов разделов водоснабжения и канализации.

Чистая вода обойдется вам еще дешевле при покупке фильтра «Аквафор DWM-101S Морион», который сейчас вы можете приобрести по суперцене 8900 pублей. Это фильтр удаляет все вредные примеси из водопроводной воды, полностью устраняет жесткость воды – причину накипи, обогащает воду магнием и кальцием и эффективен даже при низком давлении в водопроводе!

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!