Недвижимость

«Эхономика»: Сергей Грахов о нацпроектах и готовности псковского региона к зиме. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 23 ноября. Гостем студии стал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Ведущий Олег Добрынин обсудил с ним подготовку жилищно-коммунального хозяйства региона к зиме и старт отопительного сезона, реализацию программы «Чистая вода» и ход работ по укладке инженерных сетей для жилищного строительства в Борисовичах.

Также речь шла об объемах исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда», темпах реализации федерального проекта «Жилье» на фоне роста цен на стройматериалы и об итогах реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории псковского региона. Затронули собеседники и тему строительства парка «Россия - моя история» в Пскове.