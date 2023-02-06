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Дубай: как изменились цены на недвижимость в 2022 году?

Объединённые Арабские Эмираты – восточное государство на ближнем Востоке страны. Страна имеет ряд законов и правил, которые из поколения в поколение передаются от младших к старшим. Удивительная страна входит в список самых богатейших стран мира. Государство буквально встало с колен, благодаря нефти. Из маленькой и бедной страны, Объединённые Арабские Эмираты превратились в великую державу.

Недвижимость в ОАЭ считается универсальной: различные районы города включают в себя, как недорогие жилые объекты, так и жилые комплексы класса «Люкс». Студии в Дубае может приобрести любой желающий, а виллы и пентхаусы – вариант для более обеспеченных граждан мира. Какая недвижимость популярна в Объединённых Арабских Эмиратах? Кто скупает жильё в восточном городе? Как изменились цены на земельные участки в ОАЭ?

Объединённые Арабские Эмираты: какая недвижимость пользуется спросом?

Дубай - не всегда был городом роскоши и богатства. 60 лет назад это был никому не знакомый Эмират, без лидирующих во всём мире званий и большого количества высотных построек.

Не смотря на пустынную местность вокруг, отсутствие воды и плодотворной почвы, город сумел занять высокую плану на рынке жилья. Огромным толчком к развитию - стало нахождение нефти, а слаженная и усиленная работа людей подарила миру тот Дубай, который мы сейчас наблюдаем.

Самыми популярными видами собственности в стране являются апартаменты, квартиры и виллы. Большая часть территории Дубая заполнена культурными и жилыми комплексами. Пентхаусы и виллы, как правило, располагаются на искусственных островах, одним из таких является – пальма Джумейра. Это достояние города и отличительная черта, которая видна с высоты птичьего полёта.

Цены не виллы тут достигают фантастического максимума, но предлагаемые условия полностью оправдывают стоимость. Жители острова являются обладателями первой береговой линии с собственным выходом к Персидскому заливу, а также всевозможные условия для комфортной жизни: частный тренер по фитнесу, личный массажист, секьюрити, парикмахер, шеф-повар, грумер, стилист и прочие специалисты различных областей.

Кто покупает собственность в ОАЭ?

Резкий спрос на покупку жилищных условий в Эмиратах пришёлся на 2022 год. Граждане России массово скупают все виды земельных участков и переезжают на ПМЖ в восточную сказку. Также в рейтинг попали жители Германии, Франции, Великобритании и Америки.

Продажи недвижимости в 2022 году выросли на более, чем 60 %, а русские – стали первыми в рейтинге по покупке жилья.

Как изменились цены на недвижимость в Эмиратах?

ОАЭ в 2022 году стали первыми в мире по продажам земельных участков. Цены на виллы выросли более, чем на 13 % за год, что побило абсолютно все рекорды.

Средняя стоимость квадратного метра - 2 920 долларов. По прогнозам специалистов 2023 год обещает быть не менее плодотворным, чем 2022.

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Источник: emirates.estate