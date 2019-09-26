Общество

Псковичи могут читать бесплатно 55 тысяч книг онлайн

МТС увеличила каталог книг и аудиокниг в приложении «МТС Библиотека» на 50% и расширила аудиторию приложения.

Псковские абоненты всех операторов связи получили возможность читать популярные новинки и бестселлеры по подписке через приложение «МТС Библиотека»* и на сайте books.mts.ru. В сервисе доступны 185 тысяч электронных книг, более 55 тысяч – бесплатно, 35 тысяч аудиокниг, а также каталог популярных электронных газет и журналов. В Библиотеке можно слушать книги Дэна Брауна и Бориса Акунина, Стивена Хокинга и Илона Маска, Энтони Робинса и Михаила Лабковского.

Тем, кто хочет иметь неограниченный доступ к ресурсам «МТС-Библиотеки» и не ограничиваться списком бесплатной литературы, могут оформить один из трех доступных вариантов абонементов-подписок – «Книги», «Аудио» или «Пресса». Стоимость абонементов – от семи рублей в день за доступ к многотысячному каталогу. Клиенты МТС могут платить как за день чтения или прослушивания, так и помесячно, мобильный интернет-трафик при чтении и скачивании книг в приложении, а также на сайте books.mts.ru бесплатный. Оплатить подписку можно банковской картой или с мобильного счёта. Клиенты других операторов могут воспользоваться ежемесячной подпиской и оплачивать абонементы банковской картой. Пользователи, оформившие подписку, получают рекомендации и подборки на основе своих предпочтений, возможность читать и слушать книги офлайн, настраивать режим чтения.

Интересный факт:

Псковские книголюбы предпочитают книги развлекательных жанров- любовное фэнтези, героическое фэнтези и современные любовные романы, а наиболее востребованным русскоязычным автором у псковских читателей стал Борис Акунин и Александра Малинина. Самый активный читатель региона за восемь месяцев прочитал 90 книг.

*Услугу предоставляет ПАО «МТС» при поддержке ООО «ЛитРес» и ООО «Стрим»