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Общество

Михаил Ведерников поручил ускорить ремонтно-реставрационные работы в Псковской детской музыкальной школе №1

16.11.2019 23:44|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал ремонтно-реставрационные работы в здании детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, на улице Советской, 44. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников сделал это 16 ноября.

«Губернатор осмотрел залы на первом и втором этажах. Представители подрядчика отметили, что рабочие постарались по максимуму сохранить старинные двери и паркет», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что сейчас они находятся на реставрации, а после окончания ремонтных работ вернутся на свои места.

«С одной из дверей были сняты 18 слоев краски. Некоторые ее элементы восстанавливаются, через месяц из мастерских дверь доставят обратно», - рассказал руководитель работ. А вот окна пришли в полную негодность, поэтому они будут заменены в полном объеме.

Также Михаил Ведерников ознакомился с макетами внешнего вида школы и внутреннего убранства помещений. Губернатор региона отметил, что здание очень красивое, а реставрационные работы сделают его еще лучше. Представители подрядчика рассказали, что на фасад здания вернется надпись «Отделение государственного банка», которое здесь располагалось после открытия здания в 1904 году. Буквы уже изготавливаются.

Губернатор Псковской области поручил подрядчику ускорить темпы работ, чтобы не допустить отставания по графику. Представители строительной организации отметили, что сделают все возможное, чтобы завершить реализацию проекта до конца года. Уже сейчас на объекте организована работа в три смены.

По итогам осмотра Михаил Ведерников по просьбе контрольных органов администрации Пскова поручил подрядчику восстановить паспорт объекта, который рабочие по неосторожности уронили во время проведения земляных работ. «Проработайте этот вопрос, чтобы в понедельник паспорт объекта был на месте», - подытожил губернатор.

Напомним, средства на ремонтно-реставрационные работы в историческом здании музыкальной школы выделены в ответ на обращение губернатора Михаила Ведерникова из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Объем финансирования составил около 140 миллионов рублей, включая средства на покупку оборудования и музыкальных инструментов. Также 60 миллионов рублей выделено на ремонт детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского в Великих Луках. Там тоже работы идут полным ходом.

Теги: #реставрация #михаил ведерников #школа #губернатор #администрация Псковской области #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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