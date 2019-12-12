Общество

МЧС предупреждает об усилении ветра в Псковской области

В Псковской области ожидается усиление ветра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. По данным Псковского ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 16 декабря, начиная с 13.00 - 16.00, на территории Псковской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

1. Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна;

2. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

3. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

4. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).