Общество

Глава администрации Пскова объяснил, почему искусственная елка лучше

Глава администрации Пскова Александр Братчиков объяснил, почему на Октябрьской площади устанавливают не натуральную, а искусственную новогоднюю елку. Как пишет «МК в Пскове», информацию сити-менеджер предоставил в ответ на соответствующий вопрос на портале губернатор60.рф.

«Искусственная елка устанавливается на протяжении нескольких лет, - пояснил глава администрации Александр Братчиков. - Это вполне объяснимо. Если живые елки недолговечны, требуют значительного ухода, то обращение с искусственными намного практичнее, они легко собираются и разбираются, не требуют особой заботы, служат много лет».

Он также добавил, что «установленная на Октябрьской площади елка обладает достаточной огнестойкостью и может радовать горожан долгое время».

Напомним, искусственную елку муниципалитет купил в 2011 году за 3 млн рублей. Однако в 2012 году город по какой-то причине решил поставить на Октябрьской площади натуральную ель, но что-то пошло не так. Елку, которую стали ставить днем 19 декабря, к вечеру обстригли до «пальмового» вида.

Фото: ЦДИ. В 2012-м главная псковская елка выглядела так...