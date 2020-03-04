Общество

Топиар-фигуры медведя, зайца и лося установят в себежском Сосновом Бору

Топиар-инсталляции в виде медведя, зайца и лося установят в сквере Победы в поселке Сосновый Бор (Себежский район). На сайте госзакупок проведен аукцион на благоустройство этой зоны отдыха.

Максимальная цена контракта составляет 2 млн 444 тысяч 788 рублей. В перечне работ: устройство покрытия из плитки, основания под игровой комплекс, установка скамеек и урн, озеленение. В частности, в сквере появятся топиар-фигуры животных из стеклопластика и искусственного газона.

Также объявлен аукцион на благоустройство сквера около администрации района в поселке Палкино. Начальная цена контракта - 3 млн 550 тысяч 90 рублей. Здесь предусмотрено создание смотровой и волейбольной площадок, устройство пешеходных дорожек, лестницы, освещения, посадка деревьев и кустарников. Аукцион назначен на 18 марта, срок выполнения работ - 70 календарных дней со дня заключения контракта.

Кроме того, заказана корректировка проектной документации по капитальному ремонт проспекта Ленина (от улицы Дьяконова до моста через реку Ловать) и улицы Дьяконова (от проспекта Ленина до проспекта Гагарина) в городе Великие Луки. На эти цели заложено чуть более 6 млн рублей из областного и местного бюджетов. Срок исполнения контракта - до 15 сентября включительно.