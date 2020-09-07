Общество

Главы двух волостей Дновского района заплатят за невыполненную обязанность

Главы сельских поселений «Искровская волость» и «Выскодская волость» Дновского района привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе проверки установлено, что АО «Псковэнергосбыт» заключил с администрациями этих волостей договоры энергоснабжения. При этом в нарушение норм Федерального закона №44 администрации сельских поселений в течение 5 рабочих дней не направили сведения о заключении контрактов и их исполнении (оплате) для включения в соответствующий реестр.

Федеральный закон № 44-ФЗ устанавливает единый порядок размещения заказов для повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, отметили в прокуратуре.

«Несвоевременное размещение на официальном сайте информации о заключении и исполнении контракта ограничивает право потенциальных участников размещения заказа на получение полной и достоверной информации», - добавили в надзорном ведомстве.

В связи с этим в отношении глав сельских поселений «Искровская волость» и «Выскодская волость» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

Постановлениями УФАС по Псковской области главы двух волостей признаны виновными в совершении указанных административных правонарушений, им назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей и 10 000 рублей.