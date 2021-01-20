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Общество

Псковичам разъяснили порядок продления ежемесячной выплаты из средств маткапитала

20.01.2021 19:38|ПсковКомментариев: 0

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области разъяснило порядок продления ежемесячной выплаты из средств маткапитала. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения, семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в случае окончания срока ее выплаты до 1 марта 2021 года, не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и продлить срок ее получения.

Владельцу сертификата нужно будет только заявить о согласии на получение выплаты. Для этого специалисты фонда свяжутся с каждым получателем по телефону и оформят согласие на продление выплаты дистанционно. Справки о доходах семьи в таком случае не требуются.

Напомним, что получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала могут семьи с невысоким доходом, в которых с января 2018 года появился второй ребенок, до достижения им трех лет. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала могут семьи с невысоким доходом, в которых с января 2018 года появился второй ребенок, до достижения им трех лет. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания (в Псковской области в 2021 году величина прожиточного минимума составляет 12 593 рубля).

Размер выплаты из материнского капитала равен установленному в регионе прожиточному минимуму ребенка за второй квартал предыдущего года. Так, для псковских семей, подавших заявление в 2021 году, размер выплаты составляет 11542 рубля.

Выплату семьи могут получать до исполнения ребенку 3 лет.

Семьям, решившим получать ежемесячную выплату впервые, необходимо обратиться с заявлением о ее назначении, и предоставить справки о доходах. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или через клиентскую службу Пенсионного фонда.

Получателям ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала необходимо оформить ее перечисление на карту «Мир», если до настоящего времени они получают ее на карту иной платежной системы. Для этого необходимо подать заявление в свободной форме с указанием нового расчетного счета. Сделать это можно в клиентской службе Пенсионного фонда или отправить такое заявление почтой в территориальный орган ПФР.

Подробнее о ежемесячной выплате из материнского капитала можно узнать здесь.

Теги: #пфр #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
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