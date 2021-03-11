Общество

Минтруд определил критерий допвыплат некоторым категориям пенсионеров

По данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата за 2020 год выросла на 6%. Исходя из этого, Минтруд предложил утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в России за 2020 год в размере 1,06. Об этом говорится в проекте соответствующего постановления, который сейчас проходит общественное обсуждение, пишет «Российская газета».

От этого индекса, в частности, зависит размер дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров.

«Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчете доплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности», - пояснили в Минтруде.

К 1 января 2021 года численность пенсионеров из числа летного состава, получающих доплату к пенсии в соответствии с федеральным законом № 155-ФЗ, составила 38 тысяч человек. Средний размер доплаты к пенсии им составил 7 468 рублей. А численность пенсионеров из числа работников угольной промышленности, получающих доплату к пенсии в соответствии с федеральным законом № 84, составила 52,8 тысячи человек. Средний размер доплаты к пенсии им составил 3 486 рублей.

Размер доплаты к пенсии устанавливается, исходя из сумм, указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации. Этот показатель постоянно актуализируется с учетом его естественного роста, добавили в Минтруде.