Общество

«Три мудреца»: Ковидные ограничения. Отменить нельзя оставить. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 10 февраля. Ключевая тема, которую сегодня обсудили ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко, - «Ковидные ограничения. Отменить нельзя оставить».

Напомним, программа «Три мудреца» выходит два раза в месяц, по четвергам. Как следует из названия, в котором обыгрывается известное юмористическое стихотворение про пустившихся в плавание в одном тазу, с чувством юмора и самоиронией у авторов передачи все в порядке. Непринужденно, нескучно и в постоянном контакте с радиослушателями «мудрецы» обсуждают интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни.