Презентован новый Samsung Galaxy S24

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сразу после глобальной конференции Samsung Galaxy Unpacked 2024 презентовала все новые смартфоны линейки Samsung Galaxy S24. Жителям Псковской области также доступны новинки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.
«Традиционно мы даём возможность нашим клиентам и любителям гаджетов увидеть и получить все технологические новинки одними из первых в России. Samsung Galaxy S24 знаковая новинка, которая, может перевернуть представление о смартфонах», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
Основное отличие Samsung Galaxy S24 от предыдущих моделей ― встроенный искусственный интеллект Galaxy AI.
«Galaxy AI — это первый универсальный искусственный интеллект для смартфонов. В основе комплексной мобильной системы искусственного интеллекта как собственные разработки Samsung, так и созданные в сотрудничестве с лидерами индустрии», – добавили в компании.
Для клиентов МТС доступны все модели и цвета. Каждый покупатель, оформивший предзаказ, получит в подарок беспроводные наушники Samsung Buds 2 Pro.