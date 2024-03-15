Общество

О получении офицерского звания рассказал Владимир Зубов в эфире ПЛН FM

О получении офицерского звания рассказал президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Армии не было. У меня были сборы. Военная кафедра. Для того, чтобы получить офицерское звание, мы, наш призыв, летом находились в Хуухканмяки Лахденпохского района Карелии. Там, под командованием наших старших офицеров с военной кафедры, мы проводили сборы», - поделился Владимир Зубов.

Он рассказал, что на сборах они изучали МТ-ЛБ машины, учились рыть окопы, ремонтировать технику, выпускать боевые листки, ходить строевым шагом, помогали в сборе урожая, жили в палатках.

«Это продолжалось не долго, но тем не менее запомнилось всем»,- подметил президент Торгово-промышленной палаты Псковской области