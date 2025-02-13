Общество

Опубликована афиша мероприятий ко Дню защитника Отечества в Великих Луках

Опубликована афиша мероприятий, посвящённых празднованию Дня защитника Отечества, которые пройдут в городе Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук, 21 февраля пройдет церемония возложения цветов, минута молчания и панихида на братском кладбище воинов советской армии, погибших в 1941-1943 годы.

Возложение цветов к памятной стеле «Город воинской славы» пройдет в 11.30 на площади Ленина.

Торжественный митинг, возложение цветов к памятным местам пройдут у Вечного огня, Могилы героя Советского Союза Александра Матросова, Обелиска славы и Танка-Т-34.