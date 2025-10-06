Общество

Фрукты из Молдавии запретили к ввозу на территорию РФ в Псковской области

На российско-латвийской границе РФ в Себежском районе управление Россельхознадзора провело карантинный фитосанитарный контроль 20,5 тонны свежих яблок, выращенных в Республике Молдова, и выявило нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

При документарном контроле было установлено, что сведения о производителе, указанные на маркировочных этикетках с фруктами, не соответствуют указанным данным в фитосанитарном сертификате. Документ признан не подтверждающим соответствие ввозимой партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.

Ввоз 20,5 тонны яблок на территорию Российской Федерации запрещен.