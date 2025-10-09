Общество

Медицинский автобус запустила Порховская межрайонная больница

С целью повышения доступности медицинской помощи жителям Бежаницкого и Локнянского округов Порховская межрайонная больница объявила о запуске регулярных рейсов специализированного транспортного средства в Порхов и Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Порховской межрайонной больнице.

Фото: Порховская межрайонная больница

Посещение врачей и проведение диагностических обследований осуществляется на бесплатной основе по направлению профильных специалистов. При себе иметь направление и телефон для связи.

Расписание:

Среда (Локня-Бежаницы-Порхов):

8:30 – из Локни;

9:00 – из Бежаниц;

13:00 – Из Порхова.

Четверг (Бежаницы-Локня-Великие Луки):

9:00 - из Бежаниц;

9:30 - из Локни;

14:00 - из Великих лук.

Время указывается приблизительное. Получить подробную информацию и записаться на рейс можно по тел. +7 (811) 412-26-33 (Бежаницы) и +7 (811) 392-19-73 (Локня).

«Берегите себя и своих близких!!! С уважением, пожеланием крепкого здоровья и благополучия, коллектив Порховской МБ», - пожелали в лечебном учреждении.