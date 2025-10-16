Общество

«Дневной дозор»: Меняется ли подход государства к учителям?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Меняется ли подход государства к учителям?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

«Почитай учителя как родителя» - гласит русская пословица. Действительно, и в России имперской, и в советское время к учителям относились с большим уважением. В царской России, согласно «Табели о рангах», учитель начальных классов приравнивался к капитану армии, учитель реального училища — к майору, а директор училища — к полковнику или генерал-майору.

И в советском обществе учитель занимал особое место, его слово было весомым, а мнение — определяющим в вопросах обучения и воспитания.

В конце 90-ых годов прошлого века и в начале 2000-х годов престиж профессии учителя упал. А причиной тому стало снижение зарплаты педагогов, они были одними из самых низких в стране.

В последние годы зарплаты учителей удалось приблизить к средним по экономике. Но дефицит кадров, высокая нагрузка, отсутствие инструментов воздействия на проблемных учеников и их родителей - остаются характерными чертами современной реальности российских учителей. Многие родители считают профессию педагога - услугой, и относятся к учителям соответственно. Неудивительно, что для многих, если не большинства выпускников педагогических вузов работа в образовательных учреждениях перестала быть перспективным выбором.

В последние годы власти осознали этот комплекс проблем и на всех уровнях говорят о необходимости вернуть престиж и привлекательность этой профессии. 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. «Пряник» формируют из премий и грантов для педагогов, конкурсов профессионального мастерства, адресной поддержки молодых специалистов. Создаются даже комиссии по защите прав, чести и достоинства педагогов.

А на днях вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (представляющий в парламенте ЛДПР) предложил очередную меру поддержки для учителей - выступил с предложением ввести в России ежегодную выплату для педагогических работников ко Дню учителя в размере базового оклада.

Чего же не хватает в современной России, чтобы профессия педагога стала престижной и привлекательной? Эффективны ли существующие меры поддержки учителей? Что нужно педагогам «для полного счастья»? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор».

Заслуженный учитель России, историк и краевед из Великих Лук Владимир Орлов поделился воспоминаниями о работе в советской школе, когда к педагогу и ученики и родители еще испытывали уважение, а также мнением о том, почему в те времена нехватки педагогических кадров не было. Заслуженный учитель России дал свою формулу из трех элементов, благодаря которой, по его мнению, можно минимизировать дефицит учителей.

«В те годы уровень учителей был значительно выше, чем в настоящее время. Шли туда, в основном, те, кто любит детей, дети давали им отдачу. Зарплата всегда была у педагогов скромная, даже в то время, советское. Но тем не менее была любовь детей к хорошим учителям. Государство заботилось. И подъемные давали, и жилплощадь обеспечивали. Существовало распределение - три года надо было отработать именно в том месте, куда после института послали. Это тоже играло определенную роль. Те, кто не хотел, уже видел, что не получается, после этих трех лет, а иногда даже раньше бросал работу педагогом. Таких было немного. Я отработал в советской школе-восьмилетке в Ленинградской области, получил соответствующую закалку: и шпыняла меня администрация, гоняла первые годы и критиковала. Преодолев все это, я остался навсегда в системе образования. Конечно, зарплата уже не та. В восьмидесятые, девяностые годы, в которые, как говорится, переломали учителей, куча бюрократизма появилась. Бюрократизм был, конечно, и раньше, но не такой огромный. Не было этих ВПР, не было ОГЭ и прочих, не было различных мониторингов. То есть на учителя не наваливалась куча всего, что имеется сейчас. Поэтому я думаю, что одного повышения зарплаты для учителя мало. Надо, во-первых, облегчить им все эти бумажные, электронные работы, снять с них дополнительную нагрузку, конечно, повысить зарплату и найти какие-нибудь стимулы для того, чтобы педагогические вузы воспитывали нормальных учителей».

Педагог, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман рассказала, что она начала работать учителем еще в конце 80-х, и престижность профессии уже в те годы была сомнительной, поэтому и проблема кадрового дефицита уже присутствовала. Поэтому Татьяне Пасман, историку по образованию, в школе доводилось работать и учителем русского языка и литературы, музыки, физкультуры и даже некоторое время - физики. По мнению Татьяны Пасман, помимо низких зарплат существует еще ряд проблем, с которыми сталкиваются педагоги на своем профессиональном пути, и те меры поддержки, которые существуют, ни одну из них не решают. Она считает, что в первую очередь нужно выровнять зарплату педагогам в соответствии с их уровнем профессионализма, обеспечить комфортные и достойные условия для работы.

«Если мы говорим о тех мерах поддержки, которые сегодня предлагаются для молодых педагогов, то могу сказать честно, что престиж профессии они не повышают, так как это очень многочисленные, на первый взгляд, но декоративные меры. Базовым здесь является фантастический перегруз учителя ответственностью, которая на него возлагается при минимальной зарплате за ставку. Или тот негативный пиар, который существует в средствах массовой информации всех видов. Я говорю сейчас и о фильмах, и о всевозможных новостях, роликах, которые в сети гуляют о том, кто и что есть учитель. Конечно, проблема - нереализация государством существующих способов защиты учителей. Когда предлагали, например, вводить отдельные какие-то статьи в кодекс о защите чести и достоинства учителей, защите его от каких-то негативных действий школьников, я задаю вопрос: а кто отменил Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс? Там все это есть. Но как только учитель попытается воспользоваться этими юридическими нормами, общество на него будет смотреть, как будто он виноват во всем, от чего он себя защищает, по принципу "жертва сама виновата, что на нее напали". Это заставляет учителя защищаться. Все это в совокупности молодое поколение очень хорошо знает, оно же ведь совсем недавно заканчивало школы, все это видело невооруженным глазом».

По мнению директора псковской школы №47 Ивана Шагина, молодое поколение идти по пути педагога не хочет не из-за низких зарплат. Многие поступают в вузы по педагогической специальности просто ради получения диплома. К тому же у многих выпускников педвузов после окончания учебы отсутствует понимание реальности, что значит «быть учителем». Иван Шагин сообщил, что для практикантов педагогических вузов двери его школы всегда открыты, но очень часто он сталкивается с тем, что у без пяти минут педагогов просто недостаточно методических знаний, которыми необходимо обладать для преподавания.

«В настоящее время различные меры предпринимаются. Молодые специалисты получают доплаты. Вот сейчас буквально анонсировано, что город Псков дополнительно к областным деньгам будет тоже молодых специалистов поддерживать выплатой в пятьдесят тысяч рублей. Снижено бюрократическое давление. Оно снижено, действительно. Количество документов, которые запрашивают от учителей, уменьшено. Облегчена профессиональная жизнь на уровне того, что, например, мы теперь даже не пишем и не пытаемся писать рабочие программы. У нас есть конструктор рабочих программ, все готовое предоставляется, только бери и работай. Это с одной стороны. С другой стороны, как мне представляется, если мы убираем финансовый вопрос, по моему опыту, он не является основным. У нас, к сожалению, люди, которые поступают на педагогические специальности, туда идут просто для получения диплома. Кто-то впервые близко столкнулся с детьми в принципе. С детьми работать очень сложно, очень энергозатратно. В учебниках, возможно, и в институте рассказывают, что все хорошо будет, а в реальности это, конечно же, столкновение характеров, каждый ребенок приходит с какой-то своей историей: историей из дома, историей, возникшей по дороге в школу. И, естественно, все эти вещи надо понимать, надо с этим работать, уметь на это реагировать. Это очень энергозатратно. К этому не готовы. Другая проблема у нас остается — это взаимодействие с родителями. С ними сложно взаимодействовать, очень. Сложно разговаривать порой, нужно находить контакт или контактные точки даже если не получается хорошего взаимодействия. Здесь тоже проблема есть. Следующая проблема объективная — недостаток методических знаний, знаний по предмету. Это тоже начинает выскакивать в самом начале, а недостаток этих знаний как раз из-за того, что люди, к сожалению, не совсем понимали, зачем они приходят (в профессию)».

У директора Великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени маршала Рокоссовского Елены Даньшовой есть свой действенный метод по привлечению молодых кадров к работе в ее школе, которым она решила поделиться с нами. Елена Даньшова считает, что с помощью средств массовой информации можно многого добиться, в том числе и вернуть популярность профессии «педагог».

«Ну, во-первых, средства массовой информации, в том числе телевидение. Я уже давно говорила об этом. Фильмы идут о чем? О ком? О врачах, о работниках полиции. Но нет нормальных, скажем так, сериалов про школу. А во-вторых, нужно создавать в массмедиа положительный образ педагога, потому что у нас в школах же работают замечательные люди. Это первый шаг. Это то, что можно сделать на высоком уровне. Второе - снизу. Нужно делать "прививку" в школе. И мы это делаем в моей двенадцатой школе города Великие Луки. То есть дети, которые смотивированы, уже в одиннадцатом классе работают педагогами-организаторами. В свободное от учебы время. Они помогают нам. И потом они поступают на педагогические специальности, возвращаются в родную школу. И знаете, очень много таких у меня. Очень много таких у меня работает, которые начинали как раз именно так. Мы называем это "педагогическая прививка". Причем начинается это все с работы вожатыми в школьном лагере. Где-то, наверно, шестой, седьмой класс. Они помогают, и они сразу понимают, хотят они этого или не хотят».

Учитель русского языка и литературы в школе №1 города Великие Луки Татьяна Рассолова убеждена, что те меры поддержки для педагогов, которые существуют на сегодняшний день, нужны, но не все педагоги захотят участвовать в каких-то конкурсах и грантах. По ее мнению, таким образом молодежь заинтересовать не удастся. Татьяна Рассолова предлагает создать карту, аналогичную Пушкинской, только для учителей, с балансом в 100-150 тысяч рублей, которые педагог сможет потратить на путевку на отдых, санаторное лечение или платные курсы. Она считает, что для всех педагогов, и не только для молодых специалистов, такая мера поддержки будет более привлекательной. Татьяна Рассолова рассказала и о дополнительных проблемах, которые необходимо решить для минимизации кадрового дефицита.

«Учительская профессия - это не про деньги никогда. Просто никогда. Поднять престиж учительской профессии, даже за три года после того, когда это было услугой и общество понимало, что это услуга, наверное, очень трудно. Мы это все должны понимать. Нужно просто больше говорить об этом, больше пропагандировать учительскую профессию. Показывайте достойных учителей, которые счастливы в этой профессии и могут об этом рассказать. Престиж учительской профессии поднимается публично. Мы живем в цифровом пространстве. Соцсети, телевидение, радио - все везде должно быть задействовано для того, чтобы поднимать учительскую профессию. Нужно обезопасить учителя. То, что сейчас создается совет, который будет разбирать различные конфликтные ситуации и так далее, это все хорошо. Я противник запретов, но мне кажется, что должны быть вообще жесткие меры по поводу всех жалоб, написания комментариев в различных чатах по поводу учителей. Написал негативный отзыв - отвечай за это. Просто не имеют права поднимать на это руку».

Псковский репетитор по иностранным языкам Анна рассказала о том, почему, имея педагогическое образование, решила пойти по пути репетиторства, а не преподавания в одной из псковских школ. По ее мнению, дефицит педагогов в образовательных учреждениях связан с множеством факторов, и низкая заработная плата — не самый главный из них.

«Являюсь репетитором по иностранным языкам: английский, немецкий. В школе не работала, хотя несколько раз порывалась, но каждый раз меня останавливала указанная зарплата. Точнее, уровень этой зарплаты, который несоизмерим с нагрузкой, которая сейчас есть у учителей. Помимо просто проведения уроков, это масса бумажной работы, которая зачастую занимает больше времени, нежели сами уроки. Плюс подготовка к урокам, плюс требования извне. Это я сейчас про родителей. К сожалению или к счастью, не знаю, но ситуация с родителями тоже поменялась. И если раньше родители активно участвовали в этой триаде учитель-ученик-родитель, то сейчас это позиция некого контролирующего органа, и для учителей это лишний прессинг. Думаю, все наслышаны об историях, когда нельзя ставить двойки, нельзя ставить тройки, нельзя еще что-то и так далее, при этом учащиеся могут вести себя, как душе угодно. Минус сейчас работы в школе - это то, что классы переполнены, а что касается иностранного языка, то из-за нехватки учителей дети изучают иностранный язык либо всем классом, либо очень большими группами. Все знают, что иностранный язык выучить в классе двадцать плюс человек невозможно. Это просто будет ознакомление с таким предметом, как английский язык, как математика и так далее. Плюс есть программа, которая не учитывает ни индивидуальные особенности, ничего. Все должны дружно это освоить. Все так боролись за индивидуальный подход. К сожалению, организовать его в нынешних условиях невозможно».

Репетитор по истории и обществознанию Виктория разделяет точку зрения своей коллеги, утверждая, что преимущество работы на себя в том, что ты сам формируешь подход к ученикам и лишен тягот бюрократизма.

«Почему я выбрала именно работу репетитора, а не учителя в школе? Во-первых, конечно же, репетиторство предполагает возможность находить индивидуальный подход к ученику. В школе обычно используют универсальный план обучения, но потенциал у ребят разный. Информацию, получаемую из уст учителя, все воспринимают по-разному. Репетитор может учитывать особенности ученика и представлять знания на доступном ему языке. Это также являлось определяющим фактором. Хочется сказать о том, что, конечно же, репетиторство – это про самостоятельность, потому что репетитор сам выбирает программу обучения, решает, как строить занятия, и не нуждается в большом количестве письменных отчетов о своей работе, как это бывает в школе. Это тоже как фактор. Ну и один из самых, наверное, главных факторов – это то, что я планировала декретный отпуск и возможность работать удаленно, что позволяет мне работать вне зависимости от местонахождения. То есть я работаю с учениками по всей России, поэтому это также было для меня очень важно».

По итогам сегодняшней программы мнения наших собеседников о том, действенны ли государственные меры поддержки для педагогов, традиционно разделились. Одни считают, что с их помощью можно побороть кадровый дефицит и привлечь молодые кадры к преподавательской деятельности. Но, по мнению большинства, эти меры поддержки носят скорее декоративный характер, не оказывая реального влияния на повышение престижа профессии, статуса педагогов и их поддержке и защите. И ведь действительно, люди, на которых возложена ответственность за воспитание и обучение нашего подрастающего поколения, имеют право на комфортную рабочую среду, высокие заработные платы, защиту, внимание и уважение не только в Год педагога или в День учителя.

Александра Братчикова