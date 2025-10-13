Общество

Псковских активистов приглашают в программу «Волонтерство через всю жизнь»

С 14 по 16 ноября в псковском Доме молодежи пройдет уникальная образовательная программа «Волонтерство через всю жизнь». Мероприятие направлено на углубление знаний и навыков в сфере добровольчества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив.

Фото: Центр молодежи и общественных инициатив

Школа Добро.Университета – это не просто лекции, а интенсивный курс, включающий интерактивные занятия, практические мастер-классы и тренинги. Программа разработана таким образом, чтобы предоставить начинающим волонтерам максимум полезной информации, необходимой для успешного старта и развития в сфере добровольчества. Участники смогут не только получить ценные знания, но и обменяться опытом с единомышленниками, найти новые идеи и вдохновение для своих будущих проектов.

К участию приглашаются все, кто интересуется добровольческой деятельностью и стремится внести свой вклад в развитие общества. Это возможность для начинающих волонтеров систематизировать свои знания, познакомиться с лучшими практиками и найти поддержку в своем стремлении помогать другим.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Путь добра», реализуемого по результатам городского конкурса социальных проектов «Есть идея!».

Регистрация для участия открыта до 1 ноября по ссылке.