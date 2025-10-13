Общество

Делегация Псковского района посетила Опочецкий округ в день светлого праздника Покрова Пресвятой Богородицы

В рамках укрепления межмуниципального сотрудничества делегация Псковского района работала с коллегами из Опочецкого муниципального округа, сообщается на странице Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте» .

Фото: страница сети «ВКонтакте» Натальи Федоровой

Цель визита заключалась в выстраивании непосредственного контакта между узкими специалистами администраций и переноса опыта «бесшовного» перехода на одноуровневую модель управления в муниципалитете. Опочане первыми преобразовали свой округ, поэтому их наработки окажутся полезными.

Глава Опочецкого округа Юрий Ильин продемонстрировал опыт управления и представил свою команду специалистов, работающих на результат. Коллеги из Псковского района обсудили с представителями основных управлений и комитетов администрации советы по минимизации рисков и улучшению результатов работы. Они обменялись контактами для дальнейшего взаимодействия.

Сегодня, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Опочка отмечает 611 лет со дня основания. Делегация поздравила опочан и пожелала развития и процветания всему району. Они посетили Покровский храм, где сегодня проходит престольный праздник. Делегация поблагодарила коллег за полезную рабочую поездку и пригласила их в гости, отметив, что у них есть много интересного, что можно рассказать и показать. «Непосредственное общение между людьми, работающими в одной сфере, обогащает новыми идеями и умножает позитивный опыт», – написала Наталья Федорова в своем посте.