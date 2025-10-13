Общество

Роспотребнадзор подготовил основания для прекращения продажи БАДов

В проекте, размещенном на правительственном сайте, Роспотребнадзор предложил перечень причин, по которым может быть ограничена продажа биологически активных добавок.

Согласно проекту приказа, к основным основаниям для запрета продажи БАДов относятся: отсутствие их государственной регистрации, наличие в составе запрещенных веществ, несоответствие установленным нормам, продажа таких добавок под видом пищевых и недостоверные данные о продавце.

Этот приказ должен вступить в действие 1 марта 2026 года и будет иметь силу до 1 марта 2032 года, пишет «Прайм». Ранее Роспотребнадзор уже применял административные меры к некоторым производителям биологически активных добавок после того, как исследование Роскачества выявило нарушения маркировки и другие проблемные моменты.

На прошлой неделе Роскачество сообщило РИА Новости об исследовании 15 брендов БАДов с омега-3: на шести из них была указана неверная информация о количестве жирных кислот. Также у четырех брендов не соответствовало заявленное количество эйкозапентаеновой кислоты, а у восьми — докозагексаеновой кислоты.