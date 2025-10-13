Псковcкая обл.
Общество

Т2 запускает новый бренд SafeWall – многоуровневую систему киберзащиты

15.10.2025 17:37

Т2, российский оператор мобильной связи, представил новый бренд, который объединяет все сервисы безопасности для абонентов. SafeWall – интеллектуальная и масштабируемая платформа кибербезопасности, глубоко интегрированная в цифровые сервисы компании. Она объединяет проактивную защиту, анализ пользовательского поведения и встроенного голосового ассистента в единую архитектуру, доступную каждому абоненту с момента подключения тарифа. Платформа реализована по принципу SECaaS (Security-as-a-Service – «безопасность как сервис») и будет постоянно развиваться за счет новых модулей, решений от стратегических партнеров и собственных разработок Т2.

Фото здесь и далее: Т2

Платформа SafeWall построена по многоуровневому принципу. Базовый уровень доступен всем абонентам бесплатно и включен в любой тариф, при этом надежно защищает клиентов от киберугроз. Расширенные функции можно подключить по мере необходимости. Уже сейчас каждый пользователь Т2 получает комплексную базовую защиту от самых актуальных цифровых угроз без дополнительных настроек и платы.

В ядро бесплатного слоя SafeWall входят базовые сервисы кибербезопасности для всех абонентов. Так, интеллектуальная блокировка звонков мошенников предотвращает попытки дозвона еще до того, как вызов поступит на устройство пользователя. Сервис защиты от скрытых подписок не позволяет подключить платные услуги без подтверждения абонента. Антиспам для SMS помогает абоненту блокировать номера, с которых не должны приходить сообщения.

Базовый уровень также защищает от попыток несанкционированного входа в аккаунты абонентов на Госуслугах. В бесплатный пакет входят блокировка звонков и SMS с иностранных номеров, а также автоматическая маркировка входящих звонков. На платформе пользователи также могут управлять настройками своего голосового ассистента. В мае текущего года Т2 объявила о масштабном внедрении бесплатного сервиса для всех абонентов с целью противодействия телефонному спаму и мошенничеству – он будет доступен всем клиентам безвозмездно до конца года. Кроме того, через SafeWall абоненты смогут легко запрашивать отчеты мониторинга утечек персональных данных от «Солара». С момента запуска этого сервиса клиенты Т2 заказали уже более 3 миллионов отчетов, что подтверждает высокий уровень цифровой осознанности и доверие к инструментам защиты персональной информации абонентов.

Для расширенной защиты клиенты Т2 могут подключить платные сервисы, интегрированные в платформу SafeWall. Среди них – геолокационный сервис «Где мои дети», позволяющий отслеживать местоположение ребенка и получать уведомления при выходе из заданных безопасных зон. Платформа включает «Антивирус Kaspersky» и Kaspersky Safe Kids – комплексное решение для цифрового родительского контроля с фильтрацией контента, ограничением времени в интернете и защитой от онлайн-угроз.

SafeWall спроектирована как открытая и динамически развивающаяся платформа. Т2 планирует на постоянной основе внедрять новые модули в архитектуру системы. Это позволит оперативно реагировать на новые векторы угроз и персонализировать уровень защиты под нужды каждого пользователя.

«В эпоху, когда цифровая уязвимость стала системной, а не индивидуальной проблемой, безопасность больше не набор опций – она неотъемлемая часть сервиса. Появление бренда SafeWall – естественное развитие многолетней работы по защите абонентов. Мы консолидировали проверенные решения, партнерские технологии и собственные разработки в единую, понятную архитектуру. Объединение всех сервисов под зонтом отдельного бренда помогает коммуницировать идею защиты клиенту и масштабировать ее по мере дополнения новыми антифрод-сервисами. Именно это становится одной из основ устойчивого доверия абонента к оператору. Именно на этом принципе строится платформа SafeWall», - отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.
Источник: Псковская Лента Новостей
