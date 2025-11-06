Общество

Одинокая пенсионерка обратилась к Игорю Дитриху за поддержкой в решении бытовых трудностей

Приём граждан по личным вопросам провёл в общественной приёмной партии «Единая Россия» вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Одинокая пенсионерка Нина Гаврилова, имеющая статус «Дети войны», обращается к депутату с просьбами не в первый раз. Прежде всего, она поблагодарила Игоря Дитриха за его человечность и помощь в организации полного обследования в госпитале для ветеранов.

На этот раз женщина пришла за советом. Уже 12 лет она проживает в отдельной квартире Псковского дома ветеранов. Однако в силу возраста и проблем со здоровьем ей стало сложно справляться с бытовыми задачами.

Игорь Дитрих рассказал заявительнице о Социальном городке, где постояльцам предоставляется социальное и медицинское обслуживание. Парламентарий пообещал уточнить детали и обсудить с Ниной Гавриловой возможность её переезда.