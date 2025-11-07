Общество

В Псковской области запустили второй региональный сосудистый центр

С апреля 2024 года Великолукская больница стала филиалом областной. Одним из результатов объединения стал запуск второго регионального сосудистого центра в Псковской области. Об этом пишет министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

Фото: Марина Гаращенко / Telegram-канал

Марина Гаращенко отмечает, что это позволило значительно улучшить ситуацию с лечением сердечно-сосудистой патологии на юге области.

«Мы существенно укрепились врачами и средним медицинским персоналом, что позволило переформатировать первичное сосудистое отделение во второй региональный сосудистый центр и оказывать медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми катастрофами в режиме 24/7» - рассказал главный врач.

Раньше такие пациенты маршрутизировались в Псков из-за чего терялось драгоценное время.



Сейчас сосудистых центра два: в Пскове и Великих Луках, а также первичное сосудистое отделение в Острове.



С появлением сосудистого центра жителям Великих Лук и южных районов области стали доступны новые виды помощи: тромбоэкстракция при ОНМК, экстракардиальное стентирование артерий, установка кардиостимуляторов.