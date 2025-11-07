Общество

Восстановленный в Пскове танк показали в сюжете CNN

Танк восстановленный в Пскове показали в сюжете американского телеканала CNN.

На Красной площади 7 ноября начал работу музей под открытым небом «Город живых историй». Его экспозиция, как анонсировал на своей странице в мессенджере МАХ мэр столицы Сергей Собянин, посвящена 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. На ней представлены 55 единиц техники, четыре самолета и карта Москвы образца 1941 года.

Пять единиц из представленной в экспозиции бронетехники времен Великой Отечественной, были восстановлены в разные годы реставраторами из Пскова (мастерская «Арьегард»), а ныне находятся в одной из крупнейших в стране частной коллекции.

В экспозиции музея на Красной площади в этом году акцент сделан на историях очевидцев парада, участников сражений и военных династий, которые посвятили свою жизнь защите страны и чьи потомки сейчас участвуют в специальной военной операции. Экспозиция условно поделена на десять тематических зон. Они посвящены разным аспектам жизни города.

Есть тут и самая ранняя модификация танка Т-34/76, выпускавшаяся с 1940 по 1944 годы. Представлен первый серийный плавающий танк - Т-37, пишет RGRU.