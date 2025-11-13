Общество

Бастрыкин поставил на контроль медобеспечение 13-летнего инвалида из Псковской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем медицинском обеспечении ребенка-инвалида в Псковской области, сообщили в информационном центре Следственного комитета.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

В приемную председателя СК России Александра Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась жительница Псковской области по вопросу нарушения прав ее 13-летнего сына, являющегося инвалидом, на качественное медицинское обеспечение. С мая текущего года мальчику не предоставляется специализированная смесь. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к восстановлению прав инвалида длительное время не принимается.

В СУ СК России по Псковской области организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Псковской области Дмитрию Егорову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.