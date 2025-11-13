Общество

В СОЦПРОФ поддержали включение в трудовой стаж обучение в педагогическом вузе

В России обсуждается инициатива, направленная на укрепление кадрового потенциала в сфере образования. Депутаты Государственной Думы обратился к министру просвещения с предложением засчитывать период обучения в педагогическом вузе в общий трудовой стаж по специальности. В объединении профсоюзов России СОЦПРОФ поддержали инициативу. Авторы подчеркивают, что такая мера не только поможет удержать кадры в системе образования, но и значительно повысит престиж профессии учителя, заявил председатель объединения Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.





Согласно предложению, начиная со второго курса педагогического вуза, время обучения будет включаться в стаж на общих основаниях, но только после успешного завершения учебы и при условии, что молодой специалист устроится на работу в государственную или муниципальную школу.



«В целях системного укрепления кадрового потенциала просим рассмотреть установление нормы, по которой период обучения в педагогическом вузе, начиная со второго курса, засчитывается в трудовой стаж по специальности на общих основаниях после успешного завершения обучения», - говорится в обращении депутатов.

Эта идея получила поддержку со стороны профсоюзного движения. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём комментарии подчеркнул актуальность предложения и его потенциал для решения системных проблем в образовании.

«Мы в СОЦПРОФ полностью поддерживаем эту инициативу, потому что она напрямую затрагивает интересы тысяч молодых педагогов и будущего всей системы образования. Сегодня учителя сталкиваются с низким престижем профессии, задержками в карьерном росте и недостаточной мотивацией на старте. Засчитывать обучение со второго курса в стаж — это не просто формальность, а реальный шаг к справедливости. Студент педагогического вуза уже с первых лет погружается в практику: проходит педпрактику, работает с детьми, осваивает методики. Почему это время не учитывается? После выпуска молодой специалист часто уходит в другие сферы из-за отсутствия стажа для льгот, пенсий или надбавок. Если мы обяжем выпускников идти в госшколы и дадим им "стартовый капитал" в виде стажа, это удержит таланты, снизит текучку кадров и повысит авторитет учителя в обществе. Представьте: вчерашний студент приходит в школу не с нулевым стажем, а с 3–4 годами "за плечами" — это мотивирует, дает уверенность и уважение коллег. Это не только про стаж, это про инвестиции в будущее России — в наших детей и их наставников», - заявил Сергей Вострецов.



Инициатива вписывается в более широкий контекст мер по поддержке образования. В последние годы в России наблюдается дефицит педагогических кадров, особенно в регионах. По данным Росстата, текучесть учителей остается высокой: многие выпускники вузов не идут в школы из-за низких зарплат на старте и отсутствия социальных гарантий. Засчитывание обучения в стаж могло бы стать мощным стимулом. Например, это позволило бы молодым педагогам раньше претендовать на надбавки за выслугу лет, досрочную пенсию или льготную ипотеку.



Эксперты отмечают, что аналогичные практики уже существуют в некоторых странах. В Финляндии и Германии период профессионального обучения часто включается в стаж, что способствует притоку специалистов в образование. Если предложение будет принято, оно потребует внесения изменений в Трудовой кодекс РФ и федеральные законы об образовании. Министерство просвещения уже изучает обращение, и в ближайшее время ожидается официальный ответ. Это может стать важным прорывом в привлечении молодежи в педагогическую профессию и укреплении системы образования в целом.