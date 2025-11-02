Спорт

Боксер из Пскова стал двухкратным чемпионом турнира в Череповце

Всероссийские соревнования по боксу среди мужчин памяти академика Ивана Бардина проходили в Череповце с 27 октября по 2 ноября. Псковскую область на них с блеском представил Артур Кулаков, став двукратным чемпионом этого турнира, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Как рассказали в центре, путь к золотой медали был настоящим испытанием на прочность. Несмотря на полученные в боях два рассечения, Артур Кулаков продемонстрировал выдающуюся силу духа, мужество и несгибаемую волю к победе.

Всего в состязаниях приняли участие 133 спортсмена из разных уголков страны. Самыми многочисленными оказались весовые категории 67 кг, 71 кг, 75 кг, уточняет Федерация бокса Челябинской области.

«Его триумф в финале — закономерный результат характера и мастерства. Желаем им крепкого здоровья и дальнейших успехов в боксерской карьере», - добавили в Центре спортивной подготовки Псковской области.