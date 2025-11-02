Спорт

ХК «Барсы» обыграл ХК «Гвардия» с разгромным счетом 14:2 в Пскове

Команда ХК «Барсы» одержала уверенную победу над ХК «Гвардия» со счётом 14:2 в матче первого круга Ночной хоккейной лиги 40+, который прошёл в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С первых минут встречи «Барсы» захватили инициативу и не оставили сопернику шансов на успех. К середине игры преимущество команды стало подавляющим, а итоговый счёт на табло стал отражением полного игрового превосходства псковских хоккеистов.

Тренерский штаб «Барсов» отметил уверенные действия всей команды, особенно во втором и третьем периодах, а также высокую физическую готовность игроков.

Впереди у «Барсов» следующие матчи первого круга, где каждая команда дивизиона сыграет между собой. По итогам двух кругов состоится плей-офф, который определит сильнейших в лиге.