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Российская певица прошла в финал Евровидения

Представительница России Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение-2021». Первый полуфинал состоялся во вторник вечером на арене Ahoy в Роттердаме, сообщает ТАСС.

«В финал прошла Россия», - объявили ведущие. Результат определился по итогам голосования жюри и телезрителей стран-участниц полуфинала.

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В финал конкурса по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал состоится 20 мая, по его итогам в финал, который запланирован на 22 мая, также выйдут 10 участников. Автоматически финалистами становятся представители стран «Большой пятерки» «Евровидения» (стран-основательниц конкурса) - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе, - Нидерландов.