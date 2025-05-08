В России и мире

В РФ запретили списывать деньги за онлайн-подписки с отвязанных клиентом карт

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий сервисам списывать деньги за онлайн-подписку с отвязанной банковской карты. Соответствующий документ 15 октября размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, исполнителю услуг будет запрещено использование реквизитов банковского счета потребителя для получения периодических платежей, которые пользователь предоставлял ранее, до отмены подписки, пишут «Известия».

Документ подразумевает обязательство перед исполнителем осуществить прием отказа от использования при расчетах с потребителем.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

9 октября вице-спикер Госдумы (ГД) Борис Чернышов, член партии ЛДПР, направил обращение к главе Центробанка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной с предложением об установлении предельного срока проведения операции по возврату денег на карту потребителя, размер которого составляет 24 часа. Уточняется, что технические возможности позволяют мгновенно производить списание денег с банковской карты плательщика. Однако обратная процедура может занимать до 10 календарных дней.