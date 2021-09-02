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Фестиваль Крещендо в Пскове вновь будет проходить ежегодно — Андрей Турчак

Сегодня в Зеленом театре Пскова проходит большой концерт, знаменующий возвращение в регион фестиваля «Crescendo».

Приветствуя слушателей, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что в Псков после четырех лет перерыва вернулся праздник музыки.

«Сегодня у нас есть уникальная возможность прикоснуться к высокому искусству, посмотреть на юные дарования и поприветствовать великого маэстро дениса мацуева, - отметил Андрей Турчак. - Четырехлетний перерыв затянулся, но мы договорились, что фестиваль возвращается в Псков и станет ежегодным».