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Александр Малинин выступит в Пскове в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра

Народный артист России Александр Малинин выступит в Пскове в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра 18 октября в 19:00. Об этом сообщается на сайте Псковской областной филармонии.

Александр Малинин – Народный артист России, обладатель именной звезды на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. Малинин награжден государственным орденом Дружбы, государственным орденом Почета, отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами от президента Российской Федерации, Государственной думы России и других правительственных государственных структур. Как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране Александр Малинин, был награжден международным призом The World Music Awards.

Его творчество органично сочетает традиции русского романса и современное звучание.